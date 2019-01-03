Обрушение здания в Новочеркасске связано с перепланировкой - источник

В четверг около 18.50 в Новочеркасске часть стены здания №156 по улице Буденовская обвалилась. Площадь обрушения, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, составляет 60 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал, на месте работают спасатели. Часть здания, где произошло обрушение, сдавалась в аренду, другая часть не эксплуатировалась.
«В здании на первом этаже находился боулинг и банк. Недавно здесь провели перепланировку, что, наверное, и стало причиной обрушения. Строение ветхое, видимо, стены не выдержали перестроения. Часть здания, которая рухнула, сдавалась в аренду», - отметил источник.
В настоящий момент завалы убирают 21 человек Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 9 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники.