Обрушение здания в Новочеркасске связано с перепланировкой - источник

В четверг около 18.50 в Новочеркасске часть стены здания №156 по улице Буденовская обвалилась. Площадь обрушения, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, составляет 60 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал, на месте работают спасатели. Часть здания, где произошло обрушение, сдавалась в аренду, другая часть не эксплуатировалась.