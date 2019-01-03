Перепланировку в обрушившемся здании в Новочеркасске провели семь лет назад

Около 18.50 часть административного здания обвалилась. Площадь обрушения составила 60 квадратных метров, в результате ЧП никто не пострадал. Часть здания, которая рухнула, сдавалась в аренду. На первом этаже 4-этажного здания находился боулинг и банк.
«Перепланировка в здании проведена в 2011 году. Однако во время перестроения не были затронуты несущие стены. Скорее всего, здание было слишком ветхим, конструкция не выдержала перестроения», - отметил источник.
На месте работают сотрудники МЧС и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На предмет устойчивости здание проверят в пятницу утром.