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Перепланировку в обрушившемся здании в Новочеркасске провели семь лет назад

3 января 2019, 19:58
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
В здании №156 по улице Буденовская в Новочеркасске Ростовской области, где произошло обрушение, перепланировку провели в 2011 году, рассказал RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Около 18.50 часть административного здания обвалилась. Площадь обрушения составила 60 квадратных метров, в результате ЧП никто не пострадал. Часть здания, которая рухнула, сдавалась в аренду. На первом этаже 4-этажного здания находился боулинг и банк.

«Перепланировка в здании проведена в 2011 году. Однако во время перестроения не были затронуты несущие стены. Скорее всего, здание было слишком ветхим, конструкция не выдержала перестроения», - отметил источник.

На месте работают сотрудники МЧС и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На предмет устойчивости здание проверят в пятницу утром.

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#Новости#Происшествия
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