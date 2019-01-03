Ростовчанам объяснили проблемы с мусорными свалками в первые дни нового года

В этом возникла необходимость из-за того, что были обнаружены несколько адресов, которые не направлялись в заявках региональным операторам. Также были выявлены площадки, с которых предыдущие перевозчики перестали вывозить отходы в последние дни декабря и увезли контейнеры для отходов. "В результате там образовались серьезные завалы, которые 1 и 2 января пришлось оперативно убирать. Специально для выявления проблемных адресов созданы группы контроллеров. На протяжении праздничных дней они собирают информацию о неблагополучных объектах, оперативно направляют ее в диспетчерские службы, после чего заваленные площадки незамедлительно зачищаются", - говорится в сообщении.