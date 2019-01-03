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Ростовчанам объяснили проблемы с мусорными свалками в первые дни нового года

3 января 2019, 15:21
Фото: pixabay.com/ru
В первых числах января региональные операторы "Чистый город" и "ЭкоЦентр" работали в усиленном режиме, говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Для уборки мусора на улицы донской столицы вышла как запланированная, так и резервная спецтехника.

В этом возникла необходимость из-за того, что были обнаружены несколько адресов, которые не направлялись в заявках региональным операторам. Также были выявлены площадки, с которых предыдущие перевозчики перестали вывозить отходы в последние дни декабря и увезли контейнеры для отходов. "В результате там образовались серьезные завалы, которые 1 и 2 января пришлось оперативно убирать. Специально для выявления проблемных адресов созданы группы контроллеров. На протяжении праздничных дней они собирают информацию о неблагополучных объектах, оперативно направляют ее в диспетчерские службы, после чего заваленные площадки незамедлительно зачищаются", - говорится в сообщении.

В настоящее время в городе работает единый колл-центр, посредством которого можно сообщить о проблемах с вывозом ТКО, подать заявку на вывоз мусора, а также обратиться по любым вопросам, связанным с деятельностью операторов.

р2

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#Новости#Анна Петрова#Происшествия
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