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Ростовчане смогут увидеть икону Святой Марины, побивающей бесов

3 января 2019, 15:34
Фото: donexpocentre.ru
В Ростове-на-Дону с 16 по 21 января состоится выставка "Дон Православный", сообщается на сайте "ДонЭкспоцентра".

Ожидается, что посетителями выставки станут порядка 35 тысяч человек, как это было в прошлом году. Посетители смогут прикоснуться к христианским святыням более чем из 300 храмов и монастырей России, Белоруссии, Украины, Черногории, Грузии, и Палестины, заказать у священнослужителей молебны и приобрести освященную церковную и обрядовую продукцию, иконы, православную литературу.

Известно, что в рамках выставки в донскую столицу прибудет икона "Святая Марина, побивающая беса" из Свято-Вознесенского мужского монастыря в Луганской области. Данная икона считает чудотворной. К Святой Марине обращаются за исцелением и духовным утешением. Считается, что икона защищает от злых духов и врагов, а также от клеветы и наветов

Кроме этой иконы, верующие смогут увидеть и икону святого пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а также частицу его святых мощей из Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря.

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