Ростовчане смогут увидеть икону Святой Марины, побивающей бесов

Ожидается, что посетителями выставки станут порядка 35 тысяч человек, как это было в прошлом году. Посетители смогут прикоснуться к христианским святыням более чем из 300 храмов и монастырей России, Белоруссии, Украины, Черногории, Грузии, и Палестины, заказать у священнослужителей молебны и приобрести освященную церковную и обрядовую продукцию, иконы, православную литературу.