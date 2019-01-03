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Ростовчанин «наказал» автовора и передал его полиции

3 января 2019, 12:37
Фото: Ростов-на-Дону | Главный - новости Ростова
В Ростове-на-Дону проводится проверка по факту кражи из автомобиля на Площади Ленина, сообщил RostovGazeta представитель пресс-центра ГУ МВД по региону.

В соцсетях ростовчане сообщили сразу о нескольких автоворах, активизировавшихся в новогодние дни. На Театральной площади вечером в среду ростовчанин увидел двух молодых людей в возрасте примерно 18 и 19 лет, пытающихся вскрыть капот припаркованной машины. «При виде нас пытались убежать. Догнали и передали полиции. До этого две недели назад была серия краж», - пишет пользователь. Еще одна кража из авто произошла на проспекте Ленина возле дома №225/1. Добычей троих парней из багажника стали топор и кроссовки. Владелец автомобиля догнал одного из воришек и избил его.

«Ну и сразу, не теряя возможности, первый получает по зубам, второй и третий убегают. Одного догнал, немножко наказал», - пишет пользователь.

Фотографию избитого грабителя выложили в сеть. «Полицией по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - отметили в ведомстве.

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