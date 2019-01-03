Ростовчанин «наказал» автовора и передал его полиции

В соцсетях ростовчане сообщили сразу о нескольких автоворах, активизировавшихся в новогодние дни. На Театральной площади вечером в среду ростовчанин увидел двух молодых людей в возрасте примерно 18 и 19 лет, пытающихся вскрыть капот припаркованной машины. «При виде нас пытались убежать. Догнали и передали полиции. До этого две недели назад была серия краж», - пишет пользователь. Еще одна кража из авто произошла на проспекте Ленина возле дома №225/1. Добычей троих парней из багажника стали топор и кроссовки. Владелец автомобиля догнал одного из воришек и избил его.