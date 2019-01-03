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Водители в Таганроге построились в автоелку

3 января 2019, 09:53
Фото: vk.com/taginfo
Новогодний автофлешмоб дошел и до Таганрога, снимки с места события появились в социальных сетях.

Так, водители Таганрога выстроились на своих автомобилях в главный символ Нового года - елку. В мероприятии приняли участие несколько десятков автолюбителей.

По словам организаторов мероприятия, изначально заявки на участие во флешмобе поступали от гораздо большего числа автовладельцев, однако в день его проведения приехали не все. Поэтому елка получилась не такая, как изначально планировалась.

Тем не менее, большинству подписчиков паблика идея понравилась. Многие выразили желание принять участие в подобном мероприятии в следующий раз.

Аналогичные флешмобы прошли в Ростове, Волгограде и других городах страны.

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