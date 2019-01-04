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Более 53 км дорог отремонтируют на севере Ростовской области в 2019 году

4 января 2019, 09:46
Фото: пресс-служба Правительства Ростовской области
В 2019 году в Ростовской области начнут второй этап восстановления трасс, разрушенных во время строительства двухпутной электрифицированной железной дороги, сообщило облправительство.

"Железную дорогу на участке Журавка-Миллерово в обход Украины открыли летом 2017 года, во время строительства объекта повредили дорожную инфраструктуру Миллеровского и Чертковского районов, которую использовали для перевозки строительных грузов", - сказано в сообщении.

В 2018 году в рамках первого этапа уже восстановили около 80 километров 15 объектов региональной дорожной инфраструктуры, в 2019 году в Миллеровском районе отремонтируют 4 моста и 1,4 километра дорожного покрытия, в Черковском запланировали ремонт почти 52 километров дорог.

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