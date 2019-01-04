На горном участке дороги в Крыму ограничили движение транспорта

"Спасателям пришлось в прямом смысле слова просто растаскивать автомобили. Несмотря на то, что дорога была обработана реагентами, в некоторых местах образовалась наледь и снежные сугробы, что значительно осложнило движение, особенно с наступлением темного времени суток. У людей, застрявших на этом участке просто начиналась паника, у многих в машинах находились дети", - сказано в сообщении ведомства.