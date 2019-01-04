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На горном участке дороги в Крыму ограничили движение транспорта

4 января 2019, 00:43
Фото: mchs.rk.gov.ru
На горном участке дороги "Соколиное – Ай-Петри – Учан-Су" ограничили движение всех транспортных средств, кроме вездеходов, говорится в сообщении Министерства ЧС Республики Крым.

В настоящее время проезд по данному участку дороги разрешен только транспортным средствам повышенной проходимости, оборудованным средствами противоскольжения.

По информации, поступающей в МЧС, на аварийно-опасный участок дороги массово въезжали все желающие, в том числе на неприспособленном транспорте, из-за во время массового скопления автомобилей образовались заторы.

"Спасателям пришлось в прямом смысле слова просто растаскивать автомобили. Несмотря на то, что дорога была обработана реагентами, в некоторых местах образовалась наледь и снежные сугробы, что значительно осложнило движение, особенно с наступлением темного времени суток. У людей, застрявших на этом участке просто начиналась паника, у многих в машинах находились дети", - сказано в сообщении ведомства.

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