В Крыму из-за непогоды 26 населенных пунктов остались без света

"Причиной повреждений воздушных линий электропередачи в нескольких районах полуострова стали сильный дождь, переходящий в снег, ветер и налипание мокрого снега", - сказано в сообщении.
Непогода обесточила населенные пункты Сакского, Ленинского, Черноморского, Бахчисарайского, Красногвардейского, Симферопольского районов и Евпаторию. По состоянию на 13.00 мск пятницы обесточенными оставались 15 линий.
Отмечается, что за первую половину дня 4 января специалисты устранили повреждения на 20 линиях электропередачи, но выявили еще 23 новых. Всего участие в ликвидации последствий непогоды участвуют более 100 человек и свыше 40 единиц спецтехники.
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