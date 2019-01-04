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В Крыму из-за непогоды 26 населенных пунктов остались без света

4 января 2019, 11:17
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Непогода вызвала отключение электроэнергии в 26 населенных пунктах Крыма, сообщило ГУП РК "Крымэнерго".

"Причиной повреждений воздушных линий электропередачи в нескольких районах полуострова стали сильный дождь, переходящий в снег, ветер и налипание мокрого снега", - сказано в сообщении.

Непогода обесточила населенные пункты Сакского, Ленинского, Черноморского, Бахчисарайского, Красногвардейского, Симферопольского районов и Евпаторию. По состоянию на 13.00 мск пятницы обесточенными оставались 15 линий.

Отмечается, что за первую половину дня 4 января специалисты устранили повреждения на 20 линиях электропередачи, но выявили еще 23 новых. Всего участие в ликвидации последствий непогоды участвуют более 100 человек и свыше 40 единиц спецтехники.

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