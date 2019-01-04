"Зимние маневры 2019" пройдут в Ростове в конце января

Всех желающих приглашают побегать по Щепкинскому лесхозу в доспехах и с оружием, друг за другом, с засадами и прочими маневрами средневековых сражений. Участникам обещают "штурмы заснеженных холмов, переходы лесными тропами, где на каждом шагу может поджидать засада, динамичную концепцию "Догони и убей!", а также разнообразный рельеф местности".