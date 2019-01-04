"Зимние маневры 2019" пройдут в Ростове в конце января

"Предварительная дата 26 января, из-за погоды она может измениться", - сказано в сообщении.
Всех желающих приглашают побегать по Щепкинскому лесхозу в доспехах и с оружием, друг за другом, с засадами и прочими маневрами средневековых сражений. Участникам обещают "штурмы заснеженных холмов, переходы лесными тропами, где на каждом шагу может поджидать засада, динамичную концепцию "Догони и убей!", а также разнообразный рельеф местности".
Потенциальным участникам напоминают, что гуманизация стрел и сулиц должна использоваться только "заводская", а еду и воду придется нести с собой.
р3