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"Зимние маневры 2019" пройдут в Ростове в конце января

4 января 2019, 13:42
Фото: vk.com/zabeg_v_lesu2019
В конце января в Ростове-на-Дону пройдут полевые игры клубов исторической реконструкции "Зимние маневры 2019", сообщается в группе мероприятия "ВКонтакте".

"Предварительная дата 26 января, из-за погоды она может измениться", - сказано в сообщении.

Всех желающих приглашают побегать по Щепкинскому лесхозу в доспехах и с оружием, друг за другом, с засадами и прочими маневрами средневековых сражений. Участникам обещают "штурмы заснеженных холмов, переходы лесными тропами, где на каждом шагу может поджидать засада, динамичную концепцию "Догони и убей!", а также разнообразный рельеф местности".

Потенциальным участникам напоминают, что гуманизация стрел и сулиц должна использоваться только "заводская", а еду и воду придется нести с собой.

р3

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