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Кассирша пункта микрозаймов в Симферополе криком отпугнула грабителя

5 января 2019, 18:26
Фото: Flickr
В Симферополе сотрудница пункта выдачи микрозаймов своим криком заставила ретироваться грабителя, сообщило региональное МВД.

"Вооруженный ножом грабитель с черной маской на лице ворвался в пункт днем, требуя отдать ему имеющиеся деньги", - сказано в сообщении.

Кассирша не растерялась и начала громко звать на помощь, грабитель струсил и сбежал.

Преступника быстро нашли, им оказался неоднократно судимый муж одной из сотрудниц финансово-кредитной организации. Преступление налетчик спланировал во время визитов в пункт микрозаймов к своей супруге.

28-летний мужчина сознался в попытке ограбления, кроме того, у него нашли головной убор черного цвета, в котором он был в момент нападения.

Отмечается, что мужчину арестовали и возбудили уголовное дело.

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