Кассирша пункта микрозаймов в Симферополе криком отпугнула грабителя

"Вооруженный ножом грабитель с черной маской на лице ворвался в пункт днем, требуя отдать ему имеющиеся деньги", - сказано в сообщении.
Кассирша не растерялась и начала громко звать на помощь, грабитель струсил и сбежал.
Преступника быстро нашли, им оказался неоднократно судимый муж одной из сотрудниц финансово-кредитной организации. Преступление налетчик спланировал во время визитов в пункт микрозаймов к своей супруге.
28-летний мужчина сознался в попытке ограбления, кроме того, у него нашли головной убор черного цвета, в котором он был в момент нападения.
Отмечается, что мужчину арестовали и возбудили уголовное дело.
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