Клеенку подстелило под протекающую крышу ЖЭУ в Ростове в ответ на жалобы жильцов

"Из-за праздников не смогли дозвониться до представителей управляющей компании, а приехавшие на место сотрудники ЖЭУ расстелили на чердаке клеенку длиной 6 метров", - пишет одна из проживающих в доме.
Вода в доме течет с потолка все праздники, при этом из-за искрения проводки создается опасная для жизни жильцов ситуация. Вызванные сотрудники аварийной службы электросетей отказались что-либо делать, пока не высохнет потолок.
Как пишет жительница дома, ЖЭУ предложило составить заявление жильцов и подать его после праздников в УК "Коммунальщик Дона", которая обслуживает многоэтажку. При этом люди вынуждены были во избежание замыкания отключить электроэнергию, а впереди еще несколько выходных дней.
р3