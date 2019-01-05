Клеенку подстелило под протекающую крышу ЖЭУ в Ростове в ответ на жалобы жильцов

Как пишет жительница дома, ЖЭУ предложило составить заявление жильцов и подать его после праздников в УК "Коммунальщик Дона", которая обслуживает многоэтажку. При этом люди вынуждены были во избежание замыкания отключить электроэнергию, а впереди еще несколько выходных дней.