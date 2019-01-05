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Клеенку подстелило под протекающую крышу ЖЭУ в Ростове в ответ на жалобы жильцов

5 января 2019, 18:26
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону ЖЭУ в ответ на жалобы жильцов дома по Штахановского 12/2 на протекающую крышу подложила под дыру клеенку, сообщается в городском паблике.

"Из-за праздников не смогли дозвониться до представителей управляющей компании, а приехавшие на место сотрудники ЖЭУ расстелили на чердаке клеенку длиной 6 метров", - пишет одна из проживающих в доме.

Вода в доме течет с потолка все праздники, при этом из-за искрения проводки создается опасная для жизни жильцов ситуация. Вызванные сотрудники аварийной службы электросетей отказались что-либо делать, пока не высохнет потолок.

Как пишет жительница дома, ЖЭУ предложило составить заявление жильцов и подать его после праздников в УК "Коммунальщик Дона", которая обслуживает многоэтажку. При этом люди вынуждены были во избежание замыкания отключить электроэнергию, а впереди еще несколько выходных дней.

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