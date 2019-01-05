Новорожденного с редчайшим заболеванием спасли врачи в Краснодаре

"Мальчик был болен метгемоглобинемией, случаев заболевания которой в мире известно всего 600", - сказано в сообщении.
Признаки болезни появляются на 8-е сутки жизни, и без надлежащего лечения младенец умирает. Проявления похожи на сепсис новорожденных с малым весом, но рекомендованное в таких случаях лечение не дает положительного результата.
Мальчика, родившегося с весом 1,14 килограмма, перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии Перинатального центра ККБ №2 на пятые сутки жизни. Диагноз маленького пациента подтвердили благодаря специалистам из Москвы, после чего разработали специфическое и современное лечение.
В два месяца ребенка выписали домой, в настоящее время малышу три месяца и его жизни ничего не угрожает.
Отмечается, что это первый случай такого заболевания в регионе.
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