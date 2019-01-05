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Новорожденного с редчайшим заболеванием спасли врачи в Краснодаре

5 января 2019, 12:06
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Врачи клинической краевой больницы №2 в Краснодаре спасли новорожденного с редчайшим заболеванием, сообщила администрация региона.

"Мальчик был болен метгемоглобинемией, случаев заболевания которой в мире известно всего 600", - сказано в сообщении.

Признаки болезни появляются на 8-е сутки жизни, и без надлежащего лечения младенец умирает. Проявления похожи на сепсис новорожденных с малым весом, но рекомендованное в таких случаях лечение не дает положительного результата.

Мальчика, родившегося с весом 1,14 килограмма, перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии Перинатального центра ККБ №2 на пятые сутки жизни. Диагноз маленького пациента подтвердили благодаря специалистам из Москвы, после чего разработали специфическое и современное лечение.

В два месяца ребенка выписали домой, в настоящее время малышу три месяца и его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что это первый случай такого заболевания в регионе.

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