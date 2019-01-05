"Русская свинина" выплатит 61 млн руб Минсельхозу области

"Минсельхоз в период с 2007-го по 2015-й годы предоставил компании субсидии на строительство и покупку оборудования свинокомплекса и элеватора на общую сумму требований", - указано в докмуентации.
Проведенная проверка показала, что ООО "Русская свинина. Миллерово" потратило выделенные средства на покупку оборудования для элеватора, но после продала технику и использовала вырученные деньги не для погашения задолженности по кредитам, а в качестве оборотных средств для обеспечения текущей хозяйственной деятельности.
По причине того, что фактическое конечное использование кредитных средств не соответствует целям инвестиционного проекта, Минсельхоз направил компании претензию. После отказа платить ведомство обратилось в Арбитражный суд, который и постановил взыскать сумму в полном объеме.
ООО "Русская свинина. Миллерово" работает с 2006 года, основным видом деятельности компании является животноводство.
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