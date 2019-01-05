"Русская свинина" выплатит 61 млн руб Минсельхозу области

Проведенная проверка показала, что ООО "Русская свинина. Миллерово" потратило выделенные средства на покупку оборудования для элеватора, но после продала технику и использовала вырученные деньги не для погашения задолженности по кредитам, а в качестве оборотных средств для обеспечения текущей хозяйственной деятельности.