Служебные минно-розыскные собаки поступили на службу на Юг РФ

"Специально обученные собаки прибыли из Центра служебного собаководства ВС РФ из Московской области", - сказано в сообщении.
Среди прибывших собак прошедшие обучение немецкие и среднеазиатские овчарки, а также московские сторожевые. Новые питомцы обучены искать мины и заряды на различной глубине, что облегчит работу военнослужащих по разминированию различных объектов.
Ко всем прибывшим собакам прикрепили вожатых, специально для питомцев в принявшем их подразделении построили кинологический городок в соответствии с современными требованиями.
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