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Служебные минно-розыскные собаки поступили на службу на Юг РФ

5 января 2019, 11:27
Фото: Пресс-служба Минобороны России
Служебные минно-розыскные собаки прибыли на Юг России для несения службы в подразделениях округа, сообщила пресс-служба ЮВО.

"Специально обученные собаки прибыли из Центра служебного собаководства ВС РФ из Московской области", - сказано в сообщении.

Среди прибывших собак прошедшие обучение немецкие и среднеазиатские овчарки, а также московские сторожевые. Новые питомцы обучены искать мины и заряды на различной глубине, что облегчит работу военнослужащих по разминированию различных объектов.

Ко всем прибывшим собакам прикрепили вожатых, специально для питомцев в принявшем их подразделении построили кинологический городок в соответствии с современными требованиями.

р3

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