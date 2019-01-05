Свидетелей жестокого избиения мужчины ищет жительница Ростова

Денег у пострадавшего не оказалось, и тогда хулиганы начали избивать его втроем. В итоге мужчине сломали 7 ребер, повредили два позвонка, выбили глаз, нанесли удар ножом. В больнице пострадавшему удалили легкое, почку и селезенку, он находится в коме и может не выжить.