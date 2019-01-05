Свидетелей жестокого избиения мужчины ищет жительница Ростова

"Мужчина шел домой со стройки, расположенной за Андреева,5, трое молодых людей попросили у него закурить, он дал им сигарет, но они стали требовать еще и денег", - сказано в сообщении.
Денег у пострадавшего не оказалось, и тогда хулиганы начали избивать его втроем. В итоге мужчине сломали 7 ребер, повредили два позвонка, выбили глаз, нанесли удар ножом. В больнице пострадавшему удалили легкое, почку и селезенку, он находится в коме и может не выжить.
Отмечается, что нападавших было трое, им примерно 22-26 лет, все славянской внешности.
р3