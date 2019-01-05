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Свидетелей жестокого избиения мужчины ищет жительница Ростова

5 января 2019, 10:04
Фото: torange.biz
Свидетелей жестокого избиения 50-летнего мужчины в ночь с 1 на 2 января ищет жительница Ростова-на-Дону, сообщается в городском паблике.

"Мужчина шел домой со стройки, расположенной за Андреева,5, трое молодых людей попросили у него закурить, он дал им сигарет, но они стали требовать еще и денег", - сказано в сообщении.

Денег у пострадавшего не оказалось, и тогда хулиганы начали избивать его втроем. В итоге мужчине сломали 7 ребер, повредили два позвонка, выбили глаз, нанесли удар ножом. В больнице пострадавшему удалили легкое, почку и селезенку, он находится в коме и может не выжить.

Отмечается, что нападавших было трое, им примерно 22-26 лет, все славянской внешности.

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#Новости#Происшествия
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