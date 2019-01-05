Уровень воды поднялся в реках Крымского района Кубани из-за непогоды

"Сильно поднялся уровень воды в реке Адагум, жителей просят соблюдать осторожность", - сказано в сообщении.
Кроме того, из-за угрозы поднятия воды в реках до критической отметки в Нижнебаканском, Пригородном и Мерчанском поселении запустили кратковременные сирены, предупредив местных жителей об эвакуации в случае из беспрерывного звучания.
В районном центре, в Крымске, возле детского сада №19 обрушилась часть берега реки, зданию садика ничего не угрожает, специалисты уже начали берегоукрепительные работы.
Кроме того, пользователи в соцсетях сообщили о большом количестве застрявших на размытых дорогах машин.
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