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Уровень воды поднялся в реках Крымского района Кубани из-за непогоды

4 января 2019, 21:00
Фото: instagram.com/tipich_krd
В Крымском районе Краснодарского края из-за обильных дождей поднялся уровень воды в реках, сообщила местная администрация.

"Сильно поднялся уровень воды в реке Адагум, жителей просят соблюдать осторожность", - сказано в сообщении.

Кроме того, из-за угрозы поднятия воды в реках до критической отметки в Нижнебаканском, Пригородном и Мерчанском поселении запустили кратковременные сирены, предупредив местных жителей об эвакуации в случае из беспрерывного звучания.

В районном центре, в Крымске, возле детского сада №19 обрушилась часть берега реки, зданию садика ничего не угрожает, специалисты уже начали берегоукрепительные работы.

Фото: instagram.com/tipichkrd

Кроме того, пользователи в соцсетях сообщили о большом количестве застрявших на размытых дорогах машин.

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