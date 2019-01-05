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Юбилейным парадом Дедов Морозов отметят канун Рождества в Ростове

5 января 2019, 14:20
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Рождественский сочельник в Ростове-на-Дону отметят юбилейным 10-м парадом Дедов Морозов, сообщила горадминистрация.

"Деды Морозы пройдут по Большой Садовой от Театральной площади до парка имени Горького", - сказано в сообщении.

Помимо этого, в городе к праздникам приготовили обширную программу, которая пройдет возле входа в парк имени Горького.

Так, 6 января в полдень праздник начнет театрализованное представление, с 14.30 мск желающих ждут на интерактивную программу. В 16.30 мск начнется выступление творческих коллективов, а с 17.00 мск гостей праздника будет развлекать вокальный ансамбль "Визит". В 18.00 мск на главной сцене парка подведут итоги парада Дедов Морозов, завершит вечер дискотека.

В Рождество с 12.00 мск до 20.мск пришедших в парк имени Горького будут развлекать фольклорные и танцевальные ансамбли.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Кроме того, праздничные мероприятия пройдут и в других местах Ростова - в парках и на Соборной площади.

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