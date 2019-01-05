Юбилейным парадом Дедов Морозов отметят канун Рождества в Ростове

"Деды Морозы пройдут по Большой Садовой от Театральной площади до парка имени Горького", - сказано в сообщении.
Помимо этого, в городе к праздникам приготовили обширную программу, которая пройдет возле входа в парк имени Горького.
Так, 6 января в полдень праздник начнет театрализованное представление, с 14.30 мск желающих ждут на интерактивную программу. В 16.30 мск начнется выступление творческих коллективов, а с 17.00 мск гостей праздника будет развлекать вокальный ансамбль "Визит". В 18.00 мск на главной сцене парка подведут итоги парада Дедов Морозов, завершит вечер дискотека.
В Рождество с 12.00 мск до 20.мск пришедших в парк имени Горького будут развлекать фольклорные и танцевальные ансамбли.
Кроме того, праздничные мероприятия пройдут и в других местах Ростова - в парках и на Соборной площади.
р3