Юбилейным парадом Дедов Морозов отметят канун Рождества в Ростове

Так, 6 января в полдень праздник начнет театрализованное представление, с 14.30 мск желающих ждут на интерактивную программу. В 16.30 мск начнется выступление творческих коллективов, а с 17.00 мск гостей праздника будет развлекать вокальный ансамбль "Визит". В 18.00 мск на главной сцене парка подведут итоги парада Дедов Морозов, завершит вечер дискотека.