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Последствия снегопада в Волгограде устраняют более 70 единиц спецтехники

6 января 2019, 19:58
Фото: volgadmin.ru
В Волгограде коммунальные службы приступили к расчистке и обработке основных магистралей и дорог после снегопада, говорится в сообщении горадминистрации.

В настоящее время на улицы областной столицы вышли более 70 единиц спецтехники, из которых 47 - комбинированные дорожные машины. В первую очередь будут расчищены и обработаны реагентами основные магистрали и ключевые развязки – спуски, эстакады, крутые повороты. Кроме того, спецтехника пройдется и по маршрутам общественного транспорта. После этого, снег начнут расчищать на второстепенных дорогах и тротуарах.

В связи с чем, власти города просят автомобилистов быть внимательными при передвижении по городу, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не создавать помехи снегоуборочной технике, не бросать личный транспорт у обочины.

"Ночью синоптики прогнозируют усиление снегопада, в связи с чем работы на улично-дорожной сети и пешеходных зонах продолжатся без снижения темпов", - сказано в сообщении.

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