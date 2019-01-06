Последствия снегопада в Волгограде устраняют более 70 единиц спецтехники

В настоящее время на улицы областной столицы вышли более 70 единиц спецтехники, из которых 47 - комбинированные дорожные машины. В первую очередь будут расчищены и обработаны реагентами основные магистрали и ключевые развязки – спуски, эстакады, крутые повороты. Кроме того, спецтехника пройдется и по маршрутам общественного транспорта. После этого, снег начнут расчищать на второстепенных дорогах и тротуарах.
В связи с чем, власти города просят автомобилистов быть внимательными при передвижении по городу, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не создавать помехи снегоуборочной технике, не бросать личный транспорт у обочины.
"Ночью синоптики прогнозируют усиление снегопада, в связи с чем работы на улично-дорожной сети и пешеходных зонах продолжатся без снижения темпов", - сказано в сообщении.
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