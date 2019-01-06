Пять пунктов автоматического весогабаритного контроля появятся на Дону в 2019 году

"Всего в регионе появится 15 таких пунктов, 5 из них введут в эксплуатацию уже в текущем году", - сказано в сообщении.
Первые АСВГК откроют в Аксайском и Азовском районах, а также на дороге Ростов - Ставрополь, Константиновск - Тацинский и подъезде от М-4 "Дон" к аэропорту Платов.
Пункты помогут сохранить покрытие дорог в регионе, большую часть которых построили еще в 60-70 годах прошлого века, когда нагрузка на трассы была в разы меньше. В настоящее время 7% дорог в области работают в условиях перегрузки.
Вес автомобилей будут определять специальные датчики, фиксировать нарушителей камеры.
Отмечается, что общая стоимость проекта достигает 1 миллиарда рублей.
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