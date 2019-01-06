rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пять пунктов автоматического весогабаритного контроля появятся на Дону в 2019 году

6 января 2019, 08:01
Фото: pixabay.com
В 2019 году в Ростовской области начнут реализацию проекта по оборудованию постов автоматического весогабаритного контроля, сообщило облправительство.

"Всего в регионе появится 15 таких пунктов, 5 из них введут в эксплуатацию уже в текущем году", - сказано в сообщении.

Первые АСВГК откроют в Аксайском и Азовском районах, а также на дороге Ростов - Ставрополь, Константиновск - Тацинский и подъезде от М-4 "Дон" к аэропорту Платов.

Пункты помогут сохранить покрытие дорог в регионе, большую часть которых построили еще в 60-70 годах прошлого века, когда нагрузка на трассы была в разы меньше. В настоящее время 7% дорог в области работают в условиях перегрузки.

Вес автомобилей будут определять специальные датчики, фиксировать нарушителей камеры.

Отмечается, что общая стоимость проекта достигает 1 миллиарда рублей.

р3

Материалы по теме
Автоматические пункты весового контроля появятся на ростовских трассахДефект дороги устранил подрядчик на Погодина в Ростове
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28