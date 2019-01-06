В 2019 году в Ростовской области лишат лицензии свыше 100 УК

Posted 6 января 2019, 10:21
Published 6 января 2019, 10:21
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Из общего количества данных УК 79 в течение 6 месяцев не имеют в управлении ни одного дома, а 34 обанкротились", - сказано в сообщении.
Лишать компании лицензии будут через суд, в настоящее время уже подали 55 исковых заявлений, 17 из которых удовлетворили.
В связи с изменениями в Жилищном кодексе РФ, УК получили срок в полгода, чтобы получить в управление многоквартирные дома. Те компании, которые не сделали этого до середины июля 2018 года, лишат права управления в судебном порядке.
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