rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января 2019, 08:01

Published 6 января 2019, 08:01

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Водитель пострадал при столкновении двух иномарок в Ростове

6 января 2019, 08:01
Водитель Kia Rio пострадал в столкновении с Mercedes вечером в субботу в Ростове-на-Дону, сообщается в городском паблике.

"Два автомобиля столкнулись на Таганрогской в районе остановки Военвед", - сказано в сообщении.

Как пишут в соцсетях очевидцы аварии, Mercedes по Таганрогской ехал со стороны Оганова, а Kia поворачивала налево со стороны Стройгородка. Первый автомобиль пытался проскочить на желтый сигнал светофора и перестроился из левого ряда в правый, а второй в этот момент завершал левый поворот и маневра видеть не мог.

Как пишут пользователи, левый поворот на этом участке крайне неудобен для водителей, "пресловутый левый поворот, постоянно там езжу и уворачиваюсь".

р3

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика