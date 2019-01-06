Водитель пострадал при столкновении двух иномарок в Ростове

Как пишут в соцсетях очевидцы аварии, Mercedes по Таганрогской ехал со стороны Оганова, а Kia поворачивала налево со стороны Стройгородка. Первый автомобиль пытался проскочить на желтый сигнал светофора и перестроился из левого ряда в правый, а второй в этот момент завершал левый поворот и маневра видеть не мог.