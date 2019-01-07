Нарушения нашел Ростехнадзор в работе застройщика ЖК "Южная башня" в Батайске

Так, внеплановая проверка была проведена Департаментом государственного строительного и технического надзора Смоленской области 25 декабря минувшего года на одном из строящихся объектов Смоленска. В результате проверки были даны предписания на устранение нарушений. В частности компании необходимо выполнить электроснабжение уличного освещения, установить в плитах перекрытия по канализационным стоякам противопожарные муфты, выполнить благоустройство объекта, провести работы по устройству перегородок квартир 9-го этажа и устранить другие недочеты.