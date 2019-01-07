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Нарушения нашел Ростехнадзор в работе застройщика ЖК "Южная башня" в Батайске

7 января 2019, 15:41
Фото: pixabay.com
Нарушение требований законодательства, технических регламентов обнаружил при внеплановой проверке деятельности АО "Желдорипотека", который в числе прочих ведет застройку ЖК "Южная башня" в Батайске, следует из документов, оказавшихся в распоряжении RostovGazeta

Так, внеплановая проверка была проведена Департаментом государственного строительного и технического надзора Смоленской области 25 декабря минувшего года на одном из строящихся объектов Смоленска. В результате проверки были даны предписания на устранение нарушений. В частности компании необходимо выполнить электроснабжение уличного освещения, установить в плитах перекрытия по канализационным стоякам противопожарные муфты, выполнить благоустройство объекта, провести работы по устройству перегородок квартир 9-го этажа и устранить другие недочеты.

"Желдорипотека" возводит несколько жилых зданий в городах России, среди них дом по улице Воровского в Батайске.

Согласно данным Единого реестра застройщиков, компания по многим объектам задерживает сроки сдачи, в том числе на несколько лет.

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