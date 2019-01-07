rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сотрудники ГИБДД в Ростовской области освободили из снежного плена грузовик

7 января 2019, 17:46
Фото: 61.мвд.рф
В Ростовской области сотрудники ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Красносулинский" спасли водителя, застрявшего на заснеженной трассе, говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

Так, полицейские в ходе несения службы заметили на обочине автодороги, соединяющей Гуково и хутор Украинский грузовой автомобиль "Ивеко".

Оказалось, что водитель съехал с дороги в кювет накануне ночью. На протяжении почти 14 часов он безуспешно пытался высвободить свой грузовик и уже не надеялся, что кто-нибудь прСохранитьидет ему на помощь, а топливо в автомобиле уже заканчивалось.

"Автоинспекторы помогли откопать автомобиль и вызвали транспорт, чтобы вытянуть грузовик. Водитель поблагодарил полицейских за помощь и отправился дальше", - сказано в сообщении.

р2

Материалы по теме
Ростовские гандболистки помогли сборной РФ выиграть у СербииПолицейские помогли замерзшим на дороге людям под Ростовом
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28