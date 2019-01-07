Сотрудники ГИБДД в Ростовской области освободили из снежного плена грузовик

Оказалось, что водитель съехал с дороги в кювет накануне ночью. На протяжении почти 14 часов он безуспешно пытался высвободить свой грузовик и уже не надеялся, что кто-нибудь прСохранитьидет ему на помощь, а топливо в автомобиле уже заканчивалось.