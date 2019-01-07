Сотрудники ГИБДД в Ростовской области освободили из снежного плена грузовик

Так, полицейские в ходе несения службы заметили на обочине автодороги, соединяющей Гуково и хутор Украинский грузовой автомобиль "Ивеко".
Оказалось, что водитель съехал с дороги в кювет накануне ночью. На протяжении почти 14 часов он безуспешно пытался высвободить свой грузовик и уже не надеялся, что кто-нибудь прСохранитьидет ему на помощь, а топливо в автомобиле уже заканчивалось.
"Автоинспекторы помогли откопать автомобиль и вызвали транспорт, чтобы вытянуть грузовик. Водитель поблагодарил полицейских за помощь и отправился дальше", - сказано в сообщении.
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