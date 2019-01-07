В Ростовской области на дорожную разметку потратят 280 млн руб

Нанесение дорожной разметки в 2019 году обойдется Ростовской области в 280 миллионов рублей, говорится в документах на портале госзакупок.

Соответствующий конкурс проводит региональный Минтранс. Денежные средства будут выделены из бюджета Ростовской области. Согласно условиям контракта, потенциальному подрядчику предстоит сначала нанести разметку краской, а после этого - термопластиком. Работы будут проводиться в два этапа с момента заключения контракта и до 31 мая 2019 года, а затем с 1 сентября по 31 октября 2019 года. Термопластик необходимо будет нанести на дорожное полотно не позднее 30 июня. Судя по документам, закупка будет производиться у единственного поставщика, аукцион пройдет 9 января. р2