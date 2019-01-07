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Posted 7 января 2019, 09:09

Published 7 января 2019, 09:09

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

В Ростовской области на дорожную разметку потратят 280 млн руб

7 января 2019, 09:09
Нанесение дорожной разметки в 2019 году обойдется Ростовской области в 280 миллионов рублей, говорится в документах на портале госзакупок.

Соответствующий конкурс проводит региональный Минтранс. Денежные средства будут выделены из бюджета Ростовской области.

Согласно условиям контракта, потенциальному подрядчику предстоит сначала нанести разметку краской, а после этого - термопластиком. Работы будут проводиться в два этапа с момента заключения контракта и до 31 мая 2019 года, а затем с 1 сентября по 31 октября 2019 года.

Термопластик необходимо будет нанести на дорожное полотно не позднее 30 июня.

Судя по документам, закупка будет производиться у единственного поставщика, аукцион пройдет 9 января.

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#Экономика#Новости
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