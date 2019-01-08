Следователи в Ростове проверят видеоролик в сети об избиении подростка

Posted 8 января 2019, 19:04
Published 8 января 2019, 19:04
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Ранее сообщалось, что подростки жестоко избили своего сверстника, а само избиение снимали на видео, которое опубликовали в интернете.
"С целью проверки всех обстоятельств инцидента, распространенного в СМИ, следствием организовано проведение доследственной проверки. Все обстоятельства произошедшего, а также лица, участвующие в драке, очевидцы произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение",- сообщили в СКР.
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