Следователи в Ростове проверят видеоролик в сети об избиении подростка

"С целью проверки всех обстоятельств инцидента, распространенного в СМИ, следствием организовано проведение доследственной проверки. Все обстоятельства произошедшего, а также лица, участвующие в драке, очевидцы произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение",- сообщили в СКР.