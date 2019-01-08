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Posted 8 января 2019, 19:04

Published 8 января 2019, 19:04

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Следователи в Ростове проверят видеоролик в сети об избиении подростка

8 января 2019, 19:04
Следственный комитет заинтересовался размещенным в сети Интернет и ряде электронных СМИ видеороликом с избиением подростка, говорится в сообщении регионального СКР.

Ранее сообщалось, что подростки жестоко избили своего сверстника, а само избиение снимали на видео, которое опубликовали в интернете.

"С целью проверки всех обстоятельств инцидента, распространенного в СМИ, следствием организовано проведение доследственной проверки. Все обстоятельства произошедшего, а также лица, участвующие в драке, очевидцы произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение",- сообщили в СКР.

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