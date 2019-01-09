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Дело о банкротстве "Донбиотеха" прекратили в Ростове

9 января 2019, 08:59
Фото: donbiotech.ru
Арбитражный суд Ростовской области прекратил дело о признании банкротом ООО "Донские биотехнологии", следует из электронной картотеки ведомства.

"Дело с исковыми требованиями свыше 45 миллионов рублей прекратили по заявлению истца в связи с полной оплатой долга", - сказано в документе.

Истцом выступало ООО "Энергия Юга" из Волгограда, поставлявшее донскому предприятию оборудование.

Волгодонское ООО "Донбиотех" работает с 2010 года, основной деятельностью компании является производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. По состоянию на 9 января 2019 года в отношении предприятия действуют четыре открытых исполнительных производств на общую сумму более 628 тысяч рублей, из которых не погашено 113 тысяч рублей.

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