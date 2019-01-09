Дело о банкротстве "Донбиотеха" прекратили в Ростове

Волгодонское ООО "Донбиотех" работает с 2010 года, основной деятельностью компании является производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. По состоянию на 9 января 2019 года в отношении предприятия действуют четыре открытых исполнительных производств на общую сумму более 628 тысяч рублей, из которых не погашено 113 тысяч рублей.