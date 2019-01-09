Голосование британского парламента по Brexit планируется провести 15 января

Слэк сообщил, что Мэй пообещала закрыть дебаты после голосования 15 января. Окончательно дату голосования законодатели утвердят 9 января. Об этом 8 января сообщило агентство RNS.
Формальной датой выхода Великобритании из состава Евросоюза на этот момент является 29 марта 2019 года. За день до запланированного на 11 декабря голосования, Мэй заявила о его переносе в связи с беспокойством членов парламента по вопросу Северной Ирландии.
Через некоторое время премьер-министр сообщила о планах проведения парламентских дебатов 7 января, за неделю до самого голосования.