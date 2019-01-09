Губернатор предложил привлечь всю Ростовскую область для проведения Дельфийских игр

В Ростовской области 19-24 апреля 2019 года впервые пройдут Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России. Планируется, что в них примет участие около 2000 тысяч человек из всех субъектов РФ. В мероприятиях будут задействованы 21 учреждение культуры.
"А почему только Ростова? Нашим гостям нужно показывать не только город, но и всю Ростовскую область, ведь у нас есть хорошие варианты как Новочеркасск, Азов, это территории с отдельной исторической историей», - сообщил губернатор.
Дельфийские игры - это комплексные соревнования молодых деятелей искусства, которые проводятся по народным, классическим и современным номинациям. Игры пройдут по 29 номинациям: народные инструменты, фотография, народный танец, народное пение, изобразительное искусство и так далее.