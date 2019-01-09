Представители Ростовской области примут участие во всех номинациях Дельфийских игр

"Мы понимаем, что вы - хозяева и командный результат очень важен для региона, с этой целью мы попросили Министерство культуры Ростовской области, чтобы ваши участники участвовали во всех номинациях, во всех возрастных группах, что позволит повлиять на результат командного первенства", - сообщил Понявин.