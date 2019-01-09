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Представители Ростовской области примут участие во всех номинациях Дельфийских игр

9 января 2019, 14:07
Фото: vk.com/gauroarmi
Дети и молодежь от Ростовской области смогут поучаствовать во всех номинациях Молодежных "Дельфийских игр России XVIII", которые пройдут в этом году на территории региона, сообщил директор международного Дельфийского комитета Владимир Понявин.

Дельфийские игры представляют собой совокупность конкурсных и фестивальных состязаний, мастер-классов, научно-практических и зрелищных мероприятий по различным номинациям народного, классического и современного искусства талантливых детей и молодежи в возрасте от 10 до 25 лет. Игры пройдут в Ростовской области 19-24 апреля 2019 года. В них примет участие около 2000 человек.

"Мы понимаем, что вы - хозяева и командный результат очень важен для региона, с этой целью мы попросили Министерство культуры Ростовской области, чтобы ваши участники участвовали во всех номинациях, во всех возрастных группах, что позволит повлиять на результат командного первенства", - сообщил Понявин.

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