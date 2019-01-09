Представители Ростовской области примут участие во всех номинациях Дельфийских игр

Дельфийские игры представляют собой совокупность конкурсных и фестивальных состязаний, мастер-классов, научно-практических и зрелищных мероприятий по различным номинациям народного, классического и современного искусства талантливых детей и молодежи в возрасте от 10 до 25 лет. Игры пройдут в Ростовской области 19-24 апреля 2019 года. В них примет участие около 2000 человек.
"Мы понимаем, что вы - хозяева и командный результат очень важен для региона, с этой целью мы попросили Министерство культуры Ростовской области, чтобы ваши участники участвовали во всех номинациях, во всех возрастных группах, что позволит повлиять на результат командного первенства", - сообщил Понявин.