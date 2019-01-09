rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Цены на авиабилеты из Москвы в Ростов за год снизились на 6%

9 января 2019, 10:47
Фото: pexels.com
На 6% снизилась стоимость авиаперелета из Москвы в Ростов-на-Дону в 2018 году по сравнению с 2017-м, сообщил сервис путешествий "Туту.ру".

"Слетать из Москвы в Ростов и обратно в 2018 году можно было в среднем за 7,3 тысячи рублей", - сказано в сообщении.

Сильнее всего, на 10%, подешевели билеты из столицы в Краснодар, до 7,7 тысячи рублей в обе стороны.

При этом Ростов не попал в тройку самых популярных маршрутов, ими ожидаемо стали курорты - Симферополь и Сочи, и столица Краснодарского края Краснодар. Ростов же стал шестым по популярности, доля билетов на этом направлении составила 2,5%.

Напомним, при запуске нового ростовского аэропорта Платов перевозчики жаловались на дорогое обслуживание и грозились поднять цены на билеты.

р3

Материалы по теме
Началась продажа авиабилетов на рейс Ростов - ТюменьПрямой рейс из Ростова в Калининград появится в 2019 г
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28