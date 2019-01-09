Цены на авиабилеты из Москвы в Ростов за год снизились на 6%

"Слетать из Москвы в Ростов и обратно в 2018 году можно было в среднем за 7,3 тысячи рублей", - сказано в сообщении.
Сильнее всего, на 10%, подешевели билеты из столицы в Краснодар, до 7,7 тысячи рублей в обе стороны.
При этом Ростов не попал в тройку самых популярных маршрутов, ими ожидаемо стали курорты - Симферополь и Сочи, и столица Краснодарского края Краснодар. Ростов же стал шестым по популярности, доля билетов на этом направлении составила 2,5%.
Напомним, при запуске нового ростовского аэропорта Платов перевозчики жаловались на дорогое обслуживание и грозились поднять цены на билеты.
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