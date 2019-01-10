Двое школьников в Геленджике спасли многоэтажку от пожара

Ребята собирались поиграть во дворе в футбол, когда в лифте ощутили запах дыма. Один из мальчишек быстро сориентировался и нажал кнопку третьего этажа, решив не спускаться до первого на лифте. Выходя из него второклассники увидели внизу пламя. Оказавшись в подъезде, школьники стали стучать в двери соседей, чтобы предупредить их о возгорании.