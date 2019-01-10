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Двое школьников в Геленджике спасли многоэтажку от пожара

10 января 2019, 18:20
Фото: instagram.com/tipichkrd
Ученики второго класса одной из школ в Геленджике Макар и Степан спасли от пожара жилой дом по улице Леселидзе, сообщает один из популярных пабликов в соцсети.

Ребята собирались поиграть во дворе в футбол, когда в лифте ощутили запах дыма. Один из мальчишек быстро сориентировался и нажал кнопку третьего этажа, решив не спускаться до первого на лифте. Выходя из него второклассники увидели внизу пламя. Оказавшись в подъезде, школьники стали стучать в двери соседей, чтобы предупредить их о возгорании.

В подъезд стал проникать едкий дым, и пожарным пришлось выводить людей с верхних этажей, защитив их лица масками.

Пожар тушили три пожарных расчета, однако благодаря школьникам никто не пострадал.

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