Подержанные автомобили в Ростовской области стали старше, но дороже

Средняя стоимость продаваемой машины составила 477 тыс. рублей. Это на 2,5% больше, чем в 2017 году, но на 16% меньше от общероссийского показателя средней стоимости 568 тыс. рублей.
Средний возраст продаваемой машины увеличился на 9 месяцев и составил 11 лет и 1 месяц. Для сравнения самый молодой автопарк в Татарстане, где средний возраст 8 лет и 3 месяца. Самый возрастной - в Новосибирске (13,5), а средний показатель по стране равен 10 годам и 8 месяцам. Увеличение возраста по итогам 2018 года отмечено во всех регионах.
Лидером в рейтинге по спросу (то есть по количеству просмотров телефона продавца в объявлении на Авто.ру) и предложению традиционно стала Lada: 24,8% и 25,3% соответственно. Ближайший преследователь Hyundai с показателями 8,4% и 9,0%. Третья строчка разделилась между Volkswagen (4,7%; 4,5%), который лидирует в объеме предложений, но проигрывает в спросе Toyota (3,9%; 4,9%).
Самая популярная в Ростове-на-Дону модель - Hyundai Accent (3,7% и 4,2%), спрос на которую в этом году превысил предложение. Ростовская область единственная в России, где Accent по-прежнему лидер – ни в одном из регионов эта модель Hyundai не попадает даже в топ-10. Следующая наиболее популярная модель - отечественная Lada «десятка» с показателями 2,6% и 2,5%.
Самый распространённый тип кузова — седан. В объёме предложения таких машин почти половина - 48,9%, а спрос на них составляет 48,0%. Следом хэтчбеки c показателями – 23,5% и 24,3%. Замыкают топ-3 кроссоверы - 19,8% и 18,3%.
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