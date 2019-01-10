Подержанные автомобили в Ростовской области стали старше, но дороже

Авто.ру — автомобильный портал с одной из крупнейших в России баз объявлений от частных продавцов и дилеров. Создан в 1996 году, с 2014 года входит в группу компаний «Яндекса». Сейчас Авто.ру занимает лидирующие позиции в Москве и Санкт-Петербурге как по размеру базы объявлений, так и по доле в звонках дилерам. Ежедневно сервисы Авто.ру посещают более 1,5 миллионов пользователей.