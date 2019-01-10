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Пропавшую 17-летнюю мать могут лишить родительских прав в Сальске

10 января 2019, 14:14
Фото: УМВД по Ростовской области
В Сальске Ростовской области родительских прав могут лишить пропавшую 17-летнюю Кристину Баркая, сообщила RostovGazeta мачеха девушки Нана Баркая.

Кристина исчезла 25 ноября 2018 года в Сальске. В 16-летнем возрасте девушка родила мальчика, однако воспитанием ребенка занималась по большей части мачеха Кристины. В Сальск семья Барких переехала недавно, до этого они жили в Волгограде.

"Кто отец ребенка - мы не знаем. Официально я являюсь опекуном мальчика. В апреле Кристине исполнится 18 лет, тогда ее могут лишить родительских прав, и я усыновлю малыша", - говорит Нана Баркая.

Ранее Кристина часто убегала из дома, семье приходилось даже на замок закрывать двери.

"Когда она уходила, не предупредив, на несколько дней - мы всегда знали, где она и что с ней все хорошо. Сейчас - мы ничего не знаем, ездили в Волгоград, думали что там ее найдем. Однако никто из друзей Кристины не в курсе о ее местонахождении", - говорит Нана Баркая.

Если вам известно местонахождение пропавшей, просьба сообщить в полицию.

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