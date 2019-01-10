Пропавшую 17-летнюю мать могут лишить родительских прав в Сальске

"Когда она уходила, не предупредив, на несколько дней - мы всегда знали, где она и что с ней все хорошо. Сейчас - мы ничего не знаем, ездили в Волгоград, думали что там ее найдем. Однако никто из друзей Кристины не в курсе о ее местонахождении", - говорит Нана Баркая.