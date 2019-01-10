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В ЦАР сообщили о возможности строительства российской военной базы

10 января 2019, 11:58
Фото: pixabay.com
В Центральноафриканской республике может быть создана военная база Российской Федерации. О такой возможности сообщила министр обороны страны Мари Ноэль Койяра.

Она рассказала, что уже имеющиеся между странами договоренности не исключают возможности строительства базы. При этом она отмечает, что конкретно по этому вопросу еще не проводилось переговоров. Однако если такое решение лидеры стран примут, то министры будут готовы реализовать его. Об этом 10 января сообщило агентство RNS.

Некоторое время назад Центральноафриканская республика и РФ заключили договор о военном сотрудничестве. После этого в Беренго создали центр обучения военных ЦАР, где их инструктируют российские военные эксперты.

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