В ЦАР сообщили о возможности строительства российской военной базы

Она рассказала, что уже имеющиеся между странами договоренности не исключают возможности строительства базы. При этом она отмечает, что конкретно по этому вопросу еще не проводилось переговоров. Однако если такое решение лидеры стран примут, то министры будут готовы реализовать его. Об этом 10 января сообщило агентство RNS.