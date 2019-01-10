Внешэкономбанк подал в суд для признания предприятия “Ангстрем-Т” банкротом

Некоторое время назад ВЭБ информировал о своих планах направить такое заявление в московский суд. В последние дни прошлого года организация получила полный пакет голосующих акций “Ангстрем-Т”, а также является основным кредитором компании. В общей сложности сумма вложений в компанию составляет 896 млн евро, из которых 815 млн евро - это вложения Внешэкономбанка.