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Внешэкономбанк подал в суд для признания предприятия “Ангстрем-Т” банкротом

10 января 2019, 12:01
Фото: pixabay.com
Внешэкономбанк 9 января направил Арбитражному суду Москвы 2 исковых заявления с просьбой признать завод “Ангстрем-Т” банкротом. Компания изготавливает субмикронные полупроводниковые изделия.

На сегодняшний день московский суд еще не принял эти иски, 10 января сообщило агентство RNS.

Некоторое время назад ВЭБ информировал о своих планах направить такое заявление в московский суд. В последние дни прошлого года организация получила полный пакет голосующих акций “Ангстрем-Т”, а также является основным кредитором компании. В общей сложности сумма вложений в компанию составляет 896 млн евро, из которых 815 млн евро - это вложения Внешэкономбанка.

Председатель совета директоров “Ангстрем-Т” Леонид Рейман в октябре прошлого года сообщил о серьезных финансовых задолженностях компании, вследствие чего ее могут передать Внешэкономбанку.

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