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Жена основателя Amazon после развода может стать самой богатой в мире

10 января 2019, 10:17
Фото: pixabay.com
Маккензи Безос, жена основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса, после развода может стать самой богатой в мире женщиной.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, состояние Безоса оценивается в $137 млрд (по данным журнала Forbes - $150 млрд). После развода Маккензи может получить $69 млрд. В настоящее время от Безоса или его представителей не поступало сообщений о наличии договора, каким-либо образом регулирующего процесс раздела имущества. Аналитики вместе с тем считают, что активы супругов просто поделят пополам.

Отмечается, что Джефф Безос и Маккензи Таттл вместе учились в Принстонском университете, однако познакомились только в 1992 году, когда оба работали в инвестиционном фонде D.E. Shaw. Через год они поженились, а в 1994 году переехали из Нью-Йорка в Сиэтл, где Безос основал компанию Amazon.com. На данный момент его состояние оценивается в $150 млрд. Кроме того, у супругов Безос четверо детей — трое родных сыновей и приемная дочь.

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