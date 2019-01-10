Жена основателя Amazon после развода может стать самой богатой в мире

Отмечается, что Джефф Безос и Маккензи Таттл вместе учились в Принстонском университете, однако познакомились только в 1992 году, когда оба работали в инвестиционном фонде D.E. Shaw. Через год они поженились, а в 1994 году переехали из Нью-Йорка в Сиэтл, где Безос основал компанию Amazon.com. На данный момент его состояние оценивается в $150 млрд. Кроме того, у супругов Безос четверо детей — трое родных сыновей и приемная дочь.