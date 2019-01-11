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Posted 11 января 2019, 09:06

Published 11 января 2019, 09:06

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Нового главного судебного пристава назначили в Ростовской области

11 января 2019, 09:06
Евгения Казанова назначили новым главным судебным приставом в Ростовской области, сообщило региональное управление ФССП.

"В четверг нового руководителя представили коллективу в рамках рабочего визита в Ростовскую область замдиректора ФССП РФ Владимира Воронина", - сказано в сообщении.

Казанов начал карьеру судебным приставом-исполнителем в Октябрьском районе Ростова в 2000 году. В 2013-2017 годах занимал должность главного судебного пристава Курской области, с весны 2018 года - исполняющего обязанности руководителя управления ФССП по Ростовской области.

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