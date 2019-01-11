Нового главного судебного пристава назначили в Ростовской области

Казанов начал карьеру судебным приставом-исполнителем в Октябрьском районе Ростова в 2000 году. В 2013-2017 годах занимал должность главного судебного пристава Курской области, с весны 2018 года - исполняющего обязанности руководителя управления ФССП по Ростовской области.