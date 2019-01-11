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Posted 11 января 2019, 14:59

Published 11 января 2019, 14:59

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Новый закон по переводу пенсионных накоплений оказался не работоспособным

11 января 2019, 14:59
Вступивший в силу с 1 января 2019 года закон о переводе пенсионных накоплений граждан на практике оказался неработоспособным, сообщил портал Банки.ру.

Закон предусматривает два способа перевода пенсионных накоплений - подать заявление можно или дистанционно через Единый портал госуслуг, или лично явившись в отделение Пенсионного фонда России или МФЦ.

На практике же граждане не могут воспользоваться предложением.

"На прием заявлений о смене страховщика ЕПГУ не работает по причине отсутствия функции оповещения граждан о потенциально теряемом им инвестдоходе при досрочной смене страховщика", - сказано в сообщении.

Проблематично подать заявление и лично в ПФР. По закону, ПФР обязан в течение одного рабочего дня с момента подачи заявления направить его копию в фонд, в который переводятся накопления, и одновременно оповестить текущего страховщика. Это должно быть осуществлено через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), причем третьей версии. Однако на 9 января к СМЭВ-3 было подключено лишь 25 НПФ, тогда как с накоплениями работают 35 фондов.

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