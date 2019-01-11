Новый закон по переводу пенсионных накоплений оказался не работоспособным

Проблематично подать заявление и лично в ПФР. По закону, ПФР обязан в течение одного рабочего дня с момента подачи заявления направить его копию в фонд, в который переводятся накопления, и одновременно оповестить текущего страховщика. Это должно быть осуществлено через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), причем третьей версии. Однако на 9 января к СМЭВ-3 было подключено лишь 25 НПФ, тогда как с накоплениями работают 35 фондов.