Почти 350 новых свалок выявили в Ростовской области с начала года

"Больше всего свалок обнаружили в Таганроге и Ростове, 143 и 123 навала соответственно", - сказано в сообщении.
Кроме того, замусоренными оказались Каменск-Шахтинский, Гуково, Азов, Новочеркасск, а также Белокалитвинский, Сальский, Азовский и Кагальницкий районы.
Из-за перехода на новую систему обращения с ТБО в области организовали ежедневные проверки санитарной обстановки и особенно мест сбора и накопления мусора.
Отмечается, что определенные сбои в работе системы еще есть, но будут находиться на особом контроле властей до полной стабилизации ситуации.
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