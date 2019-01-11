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Почти 350 новых свалок выявили в Ростовской области с начала года

11 января 2019, 10:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi
С начала 2019 года в Ростовской области выявили 345 навалов мусора, сообщило областное правительство.

"Больше всего свалок обнаружили в Таганроге и Ростове, 143 и 123 навала соответственно", - сказано в сообщении.

Кроме того, замусоренными оказались Каменск-Шахтинский, Гуково, Азов, Новочеркасск, а также Белокалитвинский, Сальский, Азовский и Кагальницкий районы.

Из-за перехода на новую систему обращения с ТБО в области организовали ежедневные проверки санитарной обстановки и особенно мест сбора и накопления мусора.

Отмечается, что определенные сбои в работе системы еще есть, но будут находиться на особом контроле властей до полной стабилизации ситуации.

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