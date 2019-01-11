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“Шатдаун” и демократы вынудили Трампа отказаться от поездки в Давос

11 января 2019, 12:33
Фото: wikipedia.org
Президент США Дональд Трамп сообщил об отмене поездки в январе на Всемирный экономический форум “из-за неуступчивости демократов по вопросу безопасности на границе”.

При этом Трамп подчеркнул, что с почтением относится к важности форума и сожалеет, что обстоятельства вынудили его пропустить это мероприятие. Также он попросил прощения у организаторов и участников форума. Об этом 10 января сообщило агентство RNS.

Некоторое время назад Трамп рассказал об отказе от этой поездки в случае продолжения “шатдауна” правительства.

Начавшийся 22 декабря “шатдаун” правительства США произошел из-за острого разногласия между демократами и республиканцами по вопросу формирования федерального бюджета. На пути консенсуса между сторонами встал вопрос о выделении из бюджета страны средств на строительство стены на границе США и Мексики. Демократы выступают за снижение вложений в этот проект, а республиканцы хотят увеличить объем его финансирования.

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