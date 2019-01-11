“Шатдаун” и демократы вынудили Трампа отказаться от поездки в Давос

При этом Трамп подчеркнул, что с почтением относится к важности форума и сожалеет, что обстоятельства вынудили его пропустить это мероприятие. Также он попросил прощения у организаторов и участников форума. Об этом 10 января сообщило агентство RNS.
Некоторое время назад Трамп рассказал об отказе от этой поездки в случае продолжения “шатдауна” правительства.
Начавшийся 22 декабря “шатдаун” правительства США произошел из-за острого разногласия между демократами и республиканцами по вопросу формирования федерального бюджета. На пути консенсуса между сторонами встал вопрос о выделении из бюджета страны средств на строительство стены на границе США и Мексики. Демократы выступают за снижение вложений в этот проект, а республиканцы хотят увеличить объем его финансирования.