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Стали известны места крещенских купаний в Ростове

11 января 2019, 09:32
Фото: RIA Novosti archive,image #179083/Ruslan Krivobok/CC-BY-SA 3.0 / wikimedia.org
В Ростове-на-Дону определили места, где можно будет искупаться на Крещение, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.

Так, 18 и 19 января можно будет окунуться в Ростовском море, источнике "Сурб Хач", купели на территории Преполовенского храма, который располагается на улице Всесоюзной. Кроме того, будет доступен источник на территории Свято-Иверского женского монастыря по улице Неклиновской.

Только 18 числа искупаться можно будет в Северном водохранилище и Ботаническом саду ЮФУ. На следующий день откроют источник Георгиевский на проспекте Коммунистическом.

Мероприятия будут проходить при участии священнослужителей, а также под контролем медиков и спасателей.

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