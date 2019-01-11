Стали известны места крещенских купаний в Ростове

Так, 18 и 19 января можно будет окунуться в Ростовском море, источнике "Сурб Хач", купели на территории Преполовенского храма, который располагается на улице Всесоюзной. Кроме того, будет доступен источник на территории Свято-Иверского женского монастыря по улице Неклиновской.
Только 18 числа искупаться можно будет в Северном водохранилище и Ботаническом саду ЮФУ. На следующий день откроют источник Георгиевский на проспекте Коммунистическом.
Мероприятия будут проходить при участии священнослужителей, а также под контролем медиков и спасателей.