Стали известны места крещенских купаний в Ростове

Так, 18 и 19 января можно будет окунуться в Ростовском море, источнике "Сурб Хач", купели на территории Преполовенского храма, который располагается на улице Всесоюзной. Кроме того, будет доступен источник на территории Свято-Иверского женского монастыря по улице Неклиновской.