Старый Новый год в афише от RostovGazeta

Место №1 – лофт-пространство БИБЛИОТЕКА. Что – встреча "Старого нового года". Когда – ВС, 19.00
У вас есть возможность вспомнить все моменты и события прошедшего года в приятной компании под музыку и согревающие напитки. Не забудьте, что в этот день принято есть вареники с сюрпризом, а также гадать.
Место №2 – Исторический парк "Россия - Моя История". Что – просмотр старых советских фильмов. Когда – СБ и ВС, 12:00, 14:00 и в 17:00.
В конференц-зале на большом экране можно будет посмотреть добрые советские фильмы и детские мультфильмы: "Карнавальная ночь", "Мы из джаза", "Девчата", "Служебный роман", "Операция Ы и другие приключения Шурика" и многие другие. Также каждый день в рамках зимнего фестиваля будут организованы три бесплатные экскурсии в 10:45, 12:45, 15:50.
Место №3 – улица Большая Садовая, 4. Что - экскурсия-поездка "Старый Новый год в Пухляковку". Когда - ВС, 9:00
В программе конкурсы казаков и игры: перетягивание каната, сражение на саблях, бой мешками на бревне, хождение на ходулях. Также вас ожидает казачье застолье в курене с песнями под баян: уха, жареная рыба с картофелем, вареники c сюрпризами и со сметаной, чай на травах с медом, пухляковское вино. В честь Нового года и Рождества самые смелые произведут выстрел из пушки.
Место №4 – Свободное пространство "Циферблат". Что – Старый новый год. Когда – ВС, 16.00
На большом новогоднем ужине вы сможете не только покушать вареники, но и сами их приготовить на ваш вкус: сладкие, острые, с картошкой, творогом. А после атмосфера праздника продолжится под концерт от Молодежной Консерватории, где прозвучат песни и фрагменты из мюзиклов: Вестсайдская история, Кошки, Моя прекрасная леди, Чикаго, Мулен руж, Иисус –Христос –суперзвезда.
Место №5 – Частный театр "Человек в кубе". Что - Спектакль "Поэма без героя". Когда - СБ, 20.00
Спектакль "Поэма без героя" – это зал в зеркалах, в которых бесконечно отражается не пришедший, человек "без лица и названия", а рядом с ним отражение каждого из нас", - именно такое состояние должен будет пережить каждый, кто посетит данный спектакль. Театр приглашает вас говорить один на один.
Место №6 – Молодежный театр. Что – спектакль «Собаки Якудзы». Когда - СБ, 19.00
Это современная романтическая история, сюжет которой напоминает нам остросюжетные приключенческие фильмы, например, Квентина Тарантино. Домашний пес оказывается брошен своим хозяином на улицы города, где теперь ему придется выживать и бороться с настоящей собачьей мафией, чтобы доказать всем, что он не просто безымянная шавка. Все музыкальные композиции в спектакле "Собаки-якудза" прозвучат вживую в исполнении артистов Ростовского молодежного театра.