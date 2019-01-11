Старый Новый год в афише от RostovGazeta

Спектакль "Поэма без героя" – это зал в зеркалах, в которых бесконечно отражается не пришедший, человек "без лица и названия", а рядом с ним отражение каждого из нас", - именно такое состояние должен будет пережить каждый, кто посетит данный спектакль. Театр приглашает вас говорить один на один.