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Свыше 20 воздушных целей "врага" уничтожили ракетчики в Ростовской области

11 января 2019, 08:31
Фото: mil.ru
Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит" в ходе учений в Ростовской области уничтожили более 20 воздушных целей условного противника, сообщил пресс-центр ЮВО.

"Военнослужащие маршем выдвинулись на место проведения учений, отработали ориентирование на местности и топопривязку, после чего начали поиск и отслеживание целей", - сказано в сообщении.

После обнаружения целей данные обрабатываются и расчеты ЗРС получают точные координаты местоположения сил противника. При помощи электронного пуска ракет бойцы уничтожили обнаруженные цели.

Отмечается, что учения проводили в рамках борьбы с крылатыми ракетами и беспилотниками противника, а также охраны воздушного пространства Ростовской области и Азовского побережья.

Всего в занятиях приняли участие порядка 300 военнослужащих и более 30 единиц спецтехники.

р3

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