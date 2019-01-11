Свыше 20 воздушных целей "врага" уничтожили ракетчики в Ростовской области

"Военнослужащие маршем выдвинулись на место проведения учений, отработали ориентирование на местности и топопривязку, после чего начали поиск и отслеживание целей", - сказано в сообщении.
После обнаружения целей данные обрабатываются и расчеты ЗРС получают точные координаты местоположения сил противника. При помощи электронного пуска ракет бойцы уничтожили обнаруженные цели.
Отмечается, что учения проводили в рамках борьбы с крылатыми ракетами и беспилотниками противника, а также охраны воздушного пространства Ростовской области и Азовского побережья.
Всего в занятиях приняли участие порядка 300 военнослужащих и более 30 единиц спецтехники.
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