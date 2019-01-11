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Posted 11 января 2019, 16:14

Published 11 января 2019, 16:14

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

В Ростове годовалый малыш обварился горячим чаем

11 января 2019, 16:14
В Ростове-на-Дону полиция проводит проверку по факту получения ожога несовершеннолетним, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-центра ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в среду в одной из квартир по улице Горшкова в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. Полуторагодовалый мальчик, оставшись без внимания взрослых на минутку, вылил на себя горячий чай. Малыша срочно доставили в 20-ю городскую больницу, жизни ребенка сейчас ничего не угрожает.

«Полиция проводит проверку по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедешего», - отметили в ведомстве.

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