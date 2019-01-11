В Ростове годовалый малыш обварился горячим чаем

Инцидент произошел в среду в одной из квартир по улице Горшкова в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. Полуторагодовалый мальчик, оставшись без внимания взрослых на минутку, вылил на себя горячий чай. Малыша срочно доставили в 20-ю городскую больницу, жизни ребенка сейчас ничего не угрожает.