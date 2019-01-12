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Начальника штаба воинской части осудили в Ростове за аферы на 3 млн руб

12 января 2019, 08:13
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону суд приговорил к трем годам колонии начальника штаба воинской части за мошенничество на 2,8 миллиона рублей, сообщает главное военное управление СКР.

Мужчина занимался проведением розыскных мероприятий на территории региона. Он давал указания командиру взвода и его заму оформлять документы о направлении в служебную командировку военных. Сотруднику бухгалтерии поручали выдавать деньги на командировочные расходы.

После этого средства мужчины делили между собой, а в бухгалтерию передавали фиктивные оправдательные документы. При этом в командировки никто не ездил.

"За два года было похищено около 2,8 миллиона рублей. Суд приговорил офицера к 3 годам колонии и штрафу в размере 200 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

Также был удовлетворен гражданский иск с требованием возместить сумму ущерба. Ранее суд приговорил к 2 годам условно подельников осужденного.

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