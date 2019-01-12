Начальника штаба воинской части осудили в Ростове за аферы на 3 млн руб

Мужчина занимался проведением розыскных мероприятий на территории региона. Он давал указания командиру взвода и его заму оформлять документы о направлении в служебную командировку военных. Сотруднику бухгалтерии поручали выдавать деньги на командировочные расходы.
После этого средства мужчины делили между собой, а в бухгалтерию передавали фиктивные оправдательные документы. При этом в командировки никто не ездил.
"За два года было похищено около 2,8 миллиона рублей. Суд приговорил офицера к 3 годам колонии и штрафу в размере 200 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Также был удовлетворен гражданский иск с требованием возместить сумму ущерба. Ранее суд приговорил к 2 годам условно подельников осужденного.