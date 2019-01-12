Неделя Ростова: птичий грипп, школы стриптизера, транспортные войны

На неделе завершилась война между двумя перевозчиками в Ростове. Все началось с конкурса на обслуживание городских маршрутов №94 и 96, в котором победило ижевское предприятие "Ипопат Юг". Однако прошлый перевозчик АТП-3 не согласился с таким положением дел и продолжил выпускать на линию свои автобусы. Позже сотрудники записывали коллективное видеообращение, сама компания обращалась в УФАС, но нарушений не нашли.