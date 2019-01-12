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Неделя Ростова: птичий грипп, школы стриптизера, транспортные войны

12 января 2019, 17:00
Фото: pixabay.com
Прошедшая неделя в Ростове-на-Дону оказалась богатой на события. RostovGazeta подводит ее итоги, вспоминая самые интересные из них.

"Евродон" снова столкнулся с птичьим гриппом, который массово убивает поголовье. После прошлой вспышки болезни птицы у «Евродона» начались серьезные финансовые проблемы, а несколько компаний подали в суды иски с требованием признать ее банкротом.

Сейчас организация пыталась оправиться от случившегося, однако началась новая волна болезней в дочерней компании "Урсдон". Здесь в начале года зарегистрировали грипп птиц. При этом лечить их не целесообразно, поэтому поголовье уничтожают.

На текущий момент погибло 37% поголовья, что составляет более 6,3 тысячи птиц. А территория в радиусе пяти километров считается угрожаемой зоной, в скором времени будут введены ограничительные мероприятия.

Фото: pixabay.com

Также ветврачи проводят клинический осмотр птицы в личных подсобных хозяйствах. "Урсдон" является частью агропромышленного холдинга "Евродон" и полностью обеспечивает его инкубационным яйцом.

Курьезный случай произошел в регионе, связанный с Google-картами. На них несколько местных образовательных учреждений переименовали в честь бразильского стриптизера Рикардо Милоса. Его именем теперь на картах названы несколько лицеев и школ в Ростове, Таганроге и Шахтах.

Фото: pixabay.com

Кроме того, на картах можно увидеть магазины "Нити, иголки и Рикардо", "Королевский Рикардо", ТЦ "Семья Рикардо", лапшичную "Мама Рикардо".

Дело в том, что танцы стриптизера стали мемом на Западе несколько лет назад и шутники решили этим воспользоваться.

Директор школы №12 в Таганроге рассказал, что он подключил программистов, чтобы они исправили ситуацию. По его словам, называть учебные заведения в честь стриптизеров - некорректно. Сотрудники школы №33 в Ростове, которая также попала под раздачу, рассказали, что написали в техподдержку Google. Обращение находится на рассмотрении.

Эта ситуация коснулась сразу нескольких крупных городов страны.

На неделе завершилась война между двумя перевозчиками в Ростове. Все началось с конкурса на обслуживание городских маршрутов №94 и 96, в котором победило ижевское предприятие "Ипопат Юг". Однако прошлый перевозчик АТП-3 не согласился с таким положением дел и продолжил выпускать на линию свои автобусы. Позже сотрудники записывали коллективное видеообращение, сама компания обращалась в УФАС, но нарушений не нашли.

Также компания передала иск в Арбитражный суд, но позже направила ходатайство о прекращении производства по делу. Получается, что АТП-3 добровольно отдало маршруты.

Фото: pixabay.com

Между тем, власти города передали в суд более 10 исков к местным перевозчикам. Заявления передали к компаниям "Авто-Сити", "Авто-Лидер", "Ростовская транспортная компания", "Трансэкспорт", "Ипопат-Юг", "Автотранспортное предприятие №5". Также это коснулось компаний "Янтарь 1", "Карат", "Муниципальная транспортная компания".

Суммы требований достигают 388 тысяч рублей, а общая сумма составляет около 1 миллиона рублей. Причина заявлений не раскрывается.

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