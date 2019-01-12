Житель Волгограда забрал сбитую им старушку и увез с места ДТП

О произошедшем в полицию сообщили очевидцы, в ходе розыскных мероприятий нашли 45-летнего водителя автомобиля. Выяснилось, что женщина, увезенная им с места ДТП, впоследствии самостоятельно обратилась в больницу с травмами головы.