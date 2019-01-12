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Posted 12 января 2019, 12:00

Published 12 января 2019, 12:00

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Житель Волгограда забрал сбитую им старушку и увез с места ДТП

12 января 2019, 12:00
В Волгограде водитель Kia Ceed похитил с места аварии на улице Туркменской сбитую им 77-летнюю женщину, сообщило региональное ГУ МВД.

"Мужчина сбил переходящую по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу старушку, погрузил ее в машину и уехал в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

О произошедшем в полицию сообщили очевидцы, в ходе розыскных мероприятий нашли 45-летнего водителя автомобиля. Выяснилось, что женщина, увезенная им с места ДТП, впоследствии самостоятельно обратилась в больницу с травмами головы.

Отмечается, что на водителя завели административное дело.

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