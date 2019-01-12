Житель Волгограда забрал сбитую им старушку и увез с места ДТП

Posted 12 января 2019, 12:00
Published 12 января 2019, 12:00
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Мужчина сбил переходящую по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу старушку, погрузил ее в машину и уехал в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.
О произошедшем в полицию сообщили очевидцы, в ходе розыскных мероприятий нашли 45-летнего водителя автомобиля. Выяснилось, что женщина, увезенная им с места ДТП, впоследствии самостоятельно обратилась в больницу с травмами головы.
Отмечается, что на водителя завели административное дело.
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