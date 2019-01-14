Александр Бречалов отметил эффективность работы «Россетей» и Минэнерго

Бречалов обозначил ключевые аспекты по модернизации инфраструктуры республики. Он назвал успешной в этой связи сделку по приобретению АО «Ижевские электрические сети» входящим в «Россети» филиалом МРСК Центра и Приволжья «Удмуртэнерго». Присоединение к компании стало дополнительным источником финансирования для городского бюджета и возможностью повысить надежность электроснабжения, пишет udm-info.ru.