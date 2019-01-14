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Александр Бречалов отметил эффективность работы «Россетей» и Минэнерго

14 января 2019, 18:48
Главой Удмуртии Александром Бречаловым в ходе встрчи с президентом РФ Владимиром Путиным была отмечена эффективность работы с Минэнерго и компанией «Россети».

Бречалов обозначил ключевые аспекты по модернизации инфраструктуры республики. Он назвал успешной в этой связи сделку по приобретению АО «Ижевские электрические сети» входящим в «Россети» филиалом МРСК Центра и Приволжья «Удмуртэнерго». Присоединение к компании стало дополнительным источником финансирования для городского бюджета и возможностью повысить надежность электроснабжения, пишет udm-info.ru.

При покупке первой части имущественного комплекса «Ижевских электрических сетей» важным условием сделки стало сохранение за всеми сотрудниками организации своих рабочих мест и заработной платы.

Покупка второй части комплекса запланирована «Россетями» на 2019 год.

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