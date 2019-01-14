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Posted 14 января 2019, 17:57

Published 14 января 2019, 17:57

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Более 30 человек останутся в гостинице после взрыва дома в Шахтах

14 января 2019, 17:57
В Шахтах Ростовской области более 30 жителей дома, где произошел взрыв, разместились в гостинице, сообщили в правительстве региона.

"Изначально просьбы предоставить номера поступили от 29 человек. Позже к ним присоединилась еще одна семья", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего для жильцов предусмотрены 115 номеров. Если квартиры горожан будут признаны непригодными, то регион обеспечит их жильем.

Инцидент случился в понедельник, что повлекло обрушение двух этажей. Один человек погиб, еще четверых жильцов сейчас разыскивают.

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