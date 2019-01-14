Более 30 человек останутся в гостинице после взрыва дома в Шахтах

В Шахтах Ростовской области более 30 жителей дома, где произошел взрыв, разместились в гостинице, сообщили в правительстве региона.

"Изначально просьбы предоставить номера поступили от 29 человек. Позже к ним присоединилась еще одна семья", - сказано в сообщении. Отмечается, что всего для жильцов предусмотрены 115 номеров. Если квартиры горожан будут признаны непригодными, то регион обеспечит их жильем. Инцидент случился в понедельник, что повлекло обрушение двух этажей. Один человек погиб, еще четверых жильцов сейчас разыскивают.